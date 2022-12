Un Natale favoloso e un Capodanno sul mare: Celle Ligure presenta il programma delle iniziative natalizie

Celle Ligure. Il Comune di Celle Ligure presenta il calendario degli eventi natalizi, un programma sicuramente ricco e variegato che verrà “lanciato” il 3 dicembre dall’inaugurazione dell’ormai celebre presepe luminoso: le suggestive “statue di luce” distribuite lungo via Ferrari dai volontari del Comitato Festa dei Ferrari. E, rimanendo in tema di presepi, si segnala l’esposizione “Presepi di San Michele”, allestita dalla Confraternita di San Michele Arcangelo presso l’omonimo oratorio

Per tutto il periodo Celle Ligure vivrà in clima natalizio anche attraverso la particolare atmosfera delle luminarie, con le palme vestite a festa e le luci calde a valorizzare le vie e gli angoli più caratteristici del borgo.

Domenica 4 dicembre, sabato 17 dicembre e: appuntamento con i camminatori “delle feste” per “A spasso per sentieri”, due giornate di escursioni sulle alture cellesi con una guida ambientale che si concluderanno sabato 7 gennaio con la camminata della Befana.

Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre le vie del centro storico e la passeggiata a mare ospiteranno i tradizionali mercatini natalizi.

Nel Centro Aggregativo Mezzalunga nella serata del 17 dicembre andrà in scena l’Associazione Sipario Cellese con lo spettacolo teatrale “Basta che seggian furesti”.

Non mancheranno le serate dedicate alle musiche natalizie: domenica 18 dicembre vedrà impegnata l’Associazione Pro Musica Antiqua con antiche musiche natalizie presso la chiesa NS della Consolazione, Martedì 21 Dicembre si terrà il concerto di Natale dell’Associazione di Promozione Sociale Suaviter presso la chiesa di San Michele e la Corale Polifonica Cellese sarà impegnata la serata di mercoledì 28 dicembre con il tradizionale concerto natalizio presso l’oratorio della chiesa di San Michele.

Sabato 24 dicembre nel pomeriggio “Aspettando il Natale” per le vie del centro storico e Celle Piani con animazioni per bambini e auguri di Natale.

Nella serata del 27 dicembre un grande concerto gospel con “Gospel Voices Family”, gruppo che conta artisti provenienti da diversi paesi del mondo che danno vita ad uno spettacolo trascinante mescolando le forme più moderne del gospel a quelle più classiche degli spiritual. L’appuntamento da non perdere alle ore 21.00 alla chiesa di San Michele Arcangelo

Giovedì 29 dicembre si terrà presso la chiesa di Nostra Signora della Consolazione il concerto strumentale della flautista Silvia Schiaffino e del chitarrista Renato Procopio.

Venerdì 30 dicembre nel pomeriggio andranno in scena gli “Ottoni Matildici” per un irresistibile spettacolo itinerante che coinvolgerà sia Celle Piani che la zona del centro storico.

Festeggiamo insieme il capodanno: la serata del 31 dicembre prenderà il via alle 20.30 con animazione e musica per bambini e continuerà dalle 22.30 con l’Electric Party Show dei Margot che misceleranno i più grandi successi rock, elettro dance e pop italiani e internazionali tutti da cantare e ballare per salutare il nuovo anno

Giovedì 5 gennaio il Circo Incerto intratterrà i bambini per le vie del centro storico con uno spettacolo itinerante di giocolieri e funamboli

E conclusione con la giornata dell’Epifania con le celeberrime frittelle dolci dello Sporting Club Pesca Sportiva di Celle Ligure, promotore di “Te’ e chiacchere”.