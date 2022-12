Un bracciale “intelligente” per le emergenze: il progetto di Calice Ligure rivolto alle persone fragili

Calice Ligure. Un bando per assegnare cinque bracciali “intelligenti” alle persone anziane con difficoltà motorie e a ridotta autonomia. È questa il progetto ideato dal Comune di Calice Ligure volto a fornire un ausilio per l’assistenza a persone fragili, con disabilità o che vivono da sole, al fine di garantire il pronto intervento in caso di situazioni di emergenza.

Il bracciale fornito sarà direttamente collegato ad un’applicazione mobile scaricata dal caregiver e sarà in grado di inviare una notifica di allarme in caso di rilevazione di situazioni di possibile criticità.

“L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese in questi ultimi anni ha imposto nuovi modelli comportamentali e suggerito modalità innovative in merito a quelle che potrebbero essere nuove dinamiche relazionali tra il sistema sanitario nazionale ed i pazienti – spiega il sindaco Alessandro Comi -. Restiamo convinti che un sistema sanitario pubblico degno di questo nome debba garantire a tutti cure adeguate nei modi e nei tempi alle necessità di ciascuno ed un accesso alle stesse ragionevole e appropriato. Siamo ugualmente convinti che lo Stato, in qualità di Ente pubblico, debba farsi carico della sua gestione ma essere nello stesso tempo capace di far sue nuove modalità come l’uso di nuovi strumenti in grado di farsi carico dei bisogni di salute in particolare dei pazienti più fragili e di aiutare le persone che si occupano di loro”.

“Da queste considerazioni – aggiunge – e grazie ai contatti ed al lavoro svolto dal dott. Erik Lagolio, medico di famiglia e consigliere comunale con delega alla sanità, nasce l’idea e poi la possibilità di collaborare in via sperimentale con Comarch, una software house multinazionale, mettendo a disposizione di un numero limitato di cittadini Comarch ConTe, un bracciale intelligente rivolto alle persone anziane con difficoltà motorie e a ridotta autonomia”.

Progettato per essere indossato giorno e notte, Comarch ConTe tiene regolarmente misurato il battito cardiaco ed è dotato di sensore di caduta e modulo GPS, per consentire al caregiver di monitorare, localizzare e raggiungere la persona che lo indossa. Funzionando a tutti gli effetti come un telefono, grazie alla SIM in dotazione, il bracciale consente anche ai caregiver di poter chiamare le persone che lo indossano, e di parlare con loro in qualunque momento.

Il sensore di caduta integrato nel bracciale di telemonitoraggio è in grado di rilevare che chi lo indossa è caduto, facendo partire automaticamente una chiamata al caregiver.

Il progetto di tele-monitoraggio avrà la durata inziale di un anno, è possibile partecipare presentando la documentazione indicata al seguente link entro il 12 dicembre. Per informazioni contattare gli uffici comunali.