Tutto pronto per il via a “Stile Artigiano”: design e qualità nel segno dell’identità territoriale

Savona. Per il 2022 Stile Artigiano torna in versione natalizia animando la città di Savona con iniziative per promuovere l’artigianato di qualità. La 18.ma edizione, è organizzata con il contributo della Regione Liguria, assessorato allo Sviluppo Economico, e il patrocinio del Comune di Savona, Baia della Ceramica e AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica).

“Siamo arrivati all’edizione numero 18 e come ogni anno c’è sempre una grande attesa da parte del pubblico. Si inizia, quindi, sabato 10 con l’iniziativa Camminando per la baia della ceramica, una passeggiata tra le quattro città della ceramica, naturalmente collegate lungo la linea di costa, per vivere i comuni delle tradizionali botteghe anche come musei diffusi. Il gruppo Orme outdoor e tutti coloro che vorranno partecipare partiranno da Savona alle ore 10 e faranno tappa nei 4 comuni fino a Celle Ligure, a dimostrazione di come outdoor sia una efficace modalità di turismo lento e sostenibile” spiegano dalla segreteria organizzativa di Confartigianato Savona.

Sono circa una cinquantina i camminatori che partiranno da piazza Chabrol e che nel loro percorso incontreranno 4 ciceroni: “Insieme con le amministrazioni abbiamo individuato 4 persone che per ruolo, professionalità e cultura condivideranno con i partecipanti una storia, un aneddoto, una curiosità che coniuga il comune in cui si incontrano con la tradizione della ceramica. A Savona vedremo Alessio Cotena, referente servizi educativi Museo della Ceramica e Pinacoteca, successivamente è il turno di Tullio Mazzotti responsabile produttivo e artistico della Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903 sulla scena nazionale e internazionale, quindi ad Albisola Superiore davanti all’opera Onda di Carlè ci sarà la pittrice Dana Casagrande ed infine l’assessore alla cultura Giorgio Siri di Celle Ligure chiuderà la mattinata”.

Nella serata di sabato, infine I ristoranti la Boqueria di Savona e il Re Mescio di Albissola Marina organizzeranno due cene a tema con piatti della tradizione locale in collaborazione con i Ceramisti che si occuperà di allestire le tavole con le loro produzioni precedente, riporta in città la tradizione del presepe albisolese in ceramica con stand dell’Associazione.

“Artigianato, cultura e territorio sono i tre poli di una politica di sviluppo e promozione che l’amministrazione sta portando avanti, trovando in Confartigianato un partner importante. Stile Artigiano è una manifestazione consolidata nell’ offerta cittadina e ben si inserisce nella strategia della cultura grazie a iniziative che coniugano la promozione delle imprese con l’identità territoriale” conclude Nicoletta Negro, assessore alla Cultura del Comune di Savona.

Il programma e il dettaglio delle iniziative: www.confartigianato.savona.it