“Tutto esaurito” al corso di formazione sul Complesso della Cattedrale

Savona. Continua il corso di formazione per docenti degli istituti superiori presenti sul territorio della diocesi di Savona-Noli e studenti interessati a compiere Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O., ex alternanza scuola – lavoro) per l’anno scolastico 2022 – 2023. “Il tutto esaurito di un centinaio di iscritti tra docenti, studenti e studiosi interessati fa ben sperare in una solida ripresa dell’amore dei savonesi per la loro città e la sua storia artistica”, dichiarano gli organizzatori.

Nel terzo incontro giovedi 15 dicembre alle ore 14:45 Aureliano Deraggi, direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica diocesano, e Filippo De Nobili dell’Associazione Amici dei Beni Ecclesiastici parleranno de “I Della Rovere: una famiglia savonese”. Alle 15:45 i partecipanti visiteranno la Cattedrale e il suo coro ligneo con Silvia Sogno, docente di Storia dell’Arte al Liceo “Chiabrera Martini” di Savona.

Nel quarto e ultimo appuntamento Cristina Gamberini dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici llustrerà i suoi “Appunti di storia dell’arte religiosa a Savona nei secoli XVII, XVIII e XIX” e la studiosa Laura Arnello, coautrice del libro “Pio VII primo papa moderno”, spiegherà “Napoleone e il papa prigioniero: Pio VII a Savona” durante la visita alle stanze del pontefice cesenate.

I primi due sono stati dedicati invece alla presentazione del Complesso Museale della Cattedrale, descrivendo le pregevoli parti di patrimonio comprese al suo interno, come la Cappella Sistina, il Chiostro Francescano, il Museo del Tesoro e gli Appartamenti di papa Pio VII, prigioniero di Napoleone nell’800. Il presidente della Società Savonese di Storia Patria Furio Ciciliot ha svolto un breve excursus storico sulla Savona medioevale e rinascimentale.

È stata poi la volta di Paolo Pacini, conservatore dei beni culturali diocesani, con i suoi “Appunti di storia dell’arte religiosa a Savona nei secoli XIII, XIV, XV e XVI”, e della professoressa Sogno nella visita guidata al Museo del Tesoro e alla Cappella Sistina.