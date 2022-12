“Tuiran e Tuiranin dinanti”: il 16 dicembre la presentazione del nuovo libro sulla storia di Toirano

Toirano. Una storia secolare ricca di tradizioni, avvenimenti, scoperte, risorse e bellezze naturali, aneddoti leggendari, figure non trascurabili nei diversi ambiti del sapere e dell’attività umana. La storia di una comunità fiera e di rara forza, solidale, arguta, estrosa, devota, che, specie durante e dopo la seconda guerra mondiale, ha saputo soffrire, resistere, ricostruire sulle macerie dei bombardamenti, ripartire.

È la storia, per molti aspetti eccezionale e affascinante, di Toirano (dall’età antica al secondo dopoguerra), così come la racconta Pierluigi Bogliorio nel suo ultimo libro dal titolo “Tuiran e Tuiranin dinanti. Stralci di leggenda, di tradizione, di storia e di vita vissuta”, che sarà presentato domani, venerdì 16 dicembre, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” di via G.B. Parodi 31.

Pierluigi Bogliorio è nato a Toirano il 30 marzo 1931 e vive attualmente a Imperia. Dopo la licenza ginnasiale e la maturità classica, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Genova. Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dirigente in pensione di Autostrada dei Fiori S.p.A., è stato fondatore e direttore della Compagnia di spettacoli “Don Umberto Barbera” di Albenga, Presidente Diocesano della Gioventù Italiana di Azione Cattolica e assessore e vicesindaco della stessa città, vicepresidente dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero e, sempre ad Albenga, docente di Diritto Canonico presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose. È ad oggi presidente del Gruppo Culturale “Amici dell’olivo” di Arnasco. Nel 1993 ha vinto il primo premio di poesia dialettale “Angioletta Romagnoli” e nel 2008 gli è stato conferito il premio “Arnasca d’Argento”. Tra i libri da lui pubblicati si ricordano: “Il nostro San Giovanni. Visita alla Collegiata di Oneglia” (1985); “Lo Zibaldolio di Arnasco. Storia, racconti e poesie” (2002); “Il cavalier Ippazio. Raccontini per i grandi e per i piccini” (2006); il romanzo “I Figli degli Ulivi” (2006); la monografia “I Balestrinesi e i Marchesi del Carretto. Vicissitudini e liti” (2010); la raccolta di racconti “Il Bastaio di Arnasco” (2013); “I racconti del cavallo a dondolo” (2019).

In occasione della presentazione di domani, promossa dal Comune di Toirano e organizzata dalla Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri”, tutti gli interessati potranno ricevere una copia omaggio del nuovo volume, gentilmente offerta dall’autore. Le copie residue della prima tiratura resteranno successivamente presso la Biblioteca Civica, a disposizione di tutti i cittadini che non avranno potuto prendere parte all’incontro.

“Nell’invitare con piacere tutta la cittadinanza a partecipare – dichiarano il Sindaco Giuseppe De Fezza e il consigliere delegato alla cultura Nicola Panizza, che curerà introduzione al libro e dialogo con l’autore –, ci auguriamo che anche il ritrovato “dinanti” del titolo (questo “c’era una volta” della realtà, e non della fiaba, tipico dei racconti degli anziani) possa aiutarci a ripercorrere con emozione e tenere vivo il nostro passato; un passato quanto mai eloquente che vogliamo continui a dialogare con il nostro presente, offrendosi così al futuro che, con la stessa fiducia rievocata a più riprese nelle pagine di Pierluigi Bogliorio, stiamo cercando di costruire assieme”.