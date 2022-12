Tribunale Savona, Ciangherotti (FI): “Condizioni vergognose per un palazzo di giustizia, intervenga il ministero”

Savona. “Le condizioni del Tribunale di Savona sono a dir poco vergognose. Urge immediatamente un intervento del Ministero per porre fine a questo scempio”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

Nei giorni scorsi, l’esponente forzista si è recato presso il Tribunale savonese in qualità di testimone nell’ambito di un processo riferito ad un episodio di violenza avvenuto due anni in Viale PonteLungo, ad Albenga: “Una volta entrato all’interno della struttura sono rimasto senza parole – commenta Ciangherotti -. Più che il luogo simbolo della giustizia, il Tribunale di Savona appare al suo interno come un cantiere abbandonato”.

“Stiamo parlando di una struttura frequentata ogni giorno da professionisti appartenenti all’autorità giudiziaria e cittadini comuni – prosegue il capogruppo ingauno -. A tutti i lavoratori del Tribunale di Savona costretti a lavorare in queste condizioni rivolgo la mia piena solidarietà. Soltanto nelle ultime ore, oltre alle temperature siderali, una piscina per la raccolta dell’acqua piovane allingresdo delle aule giudiziarie poste al secondo piano “.

Secondo Ciangherotti “questa è una vergogna a livello italiano. Il Ministero dovrebbe assolutamente intervenire e provvedere quanto meno alla sistemazioni delle aree del Tribunale dove la situazione è più critica. In passato si sono già verificati diversi episodi di infiltrazioni, anche all’interno delle aule dove si tengono le udienze. Una palazzo di giustizia in queste condizioni è una brutta immagine per lo Stato e un pessimo biglietto da visita per tutti i professionisti del settore impiegati al proprio interno”.