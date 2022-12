Treni regionali veloci da e per Torino, Rossetti (PD): “Ok dalla giunta a tavolo tecnico con associazioni pendolari per risolvere disagi”

Liguria. “Lo spostamento della fermata dei treni regionali veloce da e per Torino a Genova Principe anziché a Genova Brignole ha creato ai pendolari un disagio insostenibile, in quanto causa quotidianamente ritardi sull’ingresso nei luoghi di lavoro e di studio”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti dopo l’approvazione in aula, in seduta di bilancio, del suo Ordine del giorno sul disagio dei viaggiatori da e per Torino.

“La stessa associazione dei pendolari novesi aveva presentato delle proposte concrete per la risoluzione del problema o quantomeno l’attenuazione del disagio, come l’attestamento stabile per i regionali veloci da e per Torino al binario 11 (o in subordine in altro binario a Genova Brignole) o modificando alcuni orari”.

“Il fatto che la giunta abbia accolto l’ordine del giorno che chiede di istituire un tavolo tecnico aperto anche alle associazioni dei pendolari novesi e alle amministrazioni comunali interessate, per trovare soluzioni da attivare entro i primi mesi del 2023, è un risultato che va nella direzione giusta per alleviare il disagio degli utenti. Da parte nostra monitoreremo che i tempi vengano rispettati e che al più presto chi deve spostarsi per studio o lavoro possa essere ascoltato”.