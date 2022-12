Tpl, Orsi e Giaccardi contro Olivieri: “Ritardo ingiustificabile, l’unico a rischio è lui”

Savona. “Apprendiamo oggi con soddisfazione del primo passaggio, tanto auspicato, verso l’affidamento in house. Siamo però a tre mesi dalla scadenza dei termini e l’audizione di ieri certifica l’ingiustificabile ritardo di quasi due anni nella conclusione della procedura, ahimè tutt’altro che essere conclusa e che, senza l’intervento meritevole del Comune di Savona, sarebbe ancora inchiodata“. Così il consigliere comunale Fabio Orsi sulla vicenda Tpl, dopo l’audizione di ieri in Comune a Savona e il consiglio provinciale di oggi.

Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, a lungo contestato nelle scorse settimane dai sindacati, finisce ora nel mirino del “fuoco amico” del centrodestra. Se i partiti valutano di non appoggiarne la ricandidatura (preferendogli il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa), i consiglieri comunali di Savona lo punzecchiano pubblicamente, a iniziare proprio da Orsi. “Sono anche preoccupato per alcune delle soluzioni proposte dalla stessa provincia per il contratto di servizio – spiega – Il tema della disciplina della esternalizzazione del 10% del servizio, ad esempio, non mi pare ben definito ed è un tema su cui la legge sembra chiara nel pretendere determinate condizioni per rendere legittimo l’affidamento”.

Ancora più dura la collega Daniela Giaccardi: “Prendo atto che, finalmente, è stata approvata dal consiglio provinciale la relazione di affidamento in house anche se non è ancora esaustiva della procedura. Apprendo con amarezza le odierne parole del presidente della Provincia Olivieri (contro la presidente Tpl Simona Sacone, ndr) giacché, alla luce di quanto emerso all’audizione di ieri in Commissione I, l’unico ad essere a rischio è proprio lui“.

Tra le righe un giudizio, nemmeno troppo velato, sull’operato di Olivieri: “Io ritengo che su tanti temi in mano alla Provincia, trasporti ma anche rifiuti solo per fare due esempi, si dovesse fare meglio e fare più in fretta – tuona Orsi – Per me e credo per molti di noi nell’attuale minoranza a Savona, appare necessario un cambio di passo, un maggiore piglio e, non ultimo, una maggior attenzione verso il capoluogo“.

Entrambi, quindi, sembrano intenzionati ad appoggiare Canepa: “Io e molti altri di noi stiamo apprezzando le sue parole, i propositi e l’idea che ha di governare la Provincia con un altro metodo e attenzione – conferma Orsi – Con Giaccardi e molti altri tra noi savonesi in consiglio, che credo nei prossimi giorni si faranno avanti, abbiamo dato disponibilità a firmare la sua candidatura e a sostenerlo, naturalmente nell’auspicio che non si debba arrivare ad una spaccatura nella nostra area politica ma che prevalga invece l’idea di portare avanti assieme la migliore opzione possibile in prospettiva per il rilancio e il miglioramento del nostro territorio”.