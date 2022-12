Tpl Linea, completato l’iter per l’affidamento in house. Olivieri: “Dopo tante parole, ecco i fatti”

Savona. Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la relazione illustrativa dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale a Tpl Linea, uno dei documenti propedeutici per la conclusione dell’iter: “Oggi abbiamo completato l’iter, quella di oggi rimarrà una data molto importante per la provincia. Dopo tante parole, ecco i fatti“, ha commentato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri a margine della seduta.

Olivieri ha sottolineato che il “documento è arrivato in consiglio dopo una condivisione piena e ampia. Abbiamo raggiunto questo obiettivo nel migliore modo possibile“. E ha rassicurato: “Tutto è stato predisposto nell’ottica di evitare rilievi dagli organi e preposti”, ha proseguito Olivieri.

“E’ una delle più importanti delibere che questo consiglio provinciale ha approvato”, ha commentato Olivieri dopo l’approvazione. Nei prossimi giorno si terrà un secondo consiglio provinciale per l’approvazione del contratto di servizio. Il presidente Olivieri incontrerà l’assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori.

Dopo le dichiarazioni di ieri della presidente di Tpl Linea Simona Sacone, potrebbe essere a rischio il suo incarico. Non è mancata infatti la dura replica di Olivieri: “Bisogna registrare i rapporti – ha detto -. I due soci che rappresentano la maggioranza relativa (il Comune di Savona e la Provincia di Savona) si sono fatti portatori di proposte e indicazioni e ieri abbiamo sentito dichiarazioni fuori luogo. Ci deve essere un rapporto fiduciario, rifletteremo un attimo dopo gli adempimenti di fine anno”.

Ieri pomeriggio in commissione consiliare la presidente ha attaccato Olivieri: “E’ stato perso troppo tempo. Tpl Linea meritava che questo tempo fosse impiegato per il rilancio e la riorganizzazione“.