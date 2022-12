TPL Linea, nuovo contratto di servizio: incognita sul via libera dai Consigli comunali

Savona. Bocce ferme, riserva sul nuovo contratto di servizio dopo l’approvazione da parte dei singoli Consigli comunali (come era avvenuto per lo stesso Statuto): è quanto indicato nell’assemblea dei soci di Tpl Linea, chiamata ad esprimersi sulla procedura di affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nel savonese, con la verifica sull’atto formale e conclusivo.

Pausa di riflessione, quindi, che anticipa la seduta del Consiglio provinciale che dovrà ratificare l’iter amministrativo. Per la firma, oltre all’attesa sul parere di Anac (che ha già ricevuto la relazione), si dovrà quindi attendere il giudizio dei Comuni, chiamati poi a sostenere l’accordo di programma relativo al servizio e alle risorse necessarie.

Un fase di stand by che vuole verificare tutti gli allegati inseriti, come prevede la normativa, nel contratto di servizio medesimo, come il piano industriale, il piano tariffario e i livelli di servizio. Con i necessari passaggi nei Consigli comunali i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi: l’obiettivo è quello di traguardare il via libera a fine gennaio, ricordando la scadenza ultima del prossimo 31 marzo 2023, pena la perdita di risorse dal Fondo Nazionale Trasporti.

L’assemblea dei soci ha poi approvato all’unanimità la relazione triennale, così come gli indirizzi aziendali previsti per il nuovo hub per l’elettrificazione dei mezzi a Finale Ligure, con la firma del contratto in comodato d’uso per l’utilizzo delle aree concesse dall’amministrazione finalese.