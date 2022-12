Tpl Linea, il 16 dicembre passaggio in consiglio provinciale per l’affidamento in house

Savona. Il 16 dicembre approda in consiglio provinciale la relazione illustrativa dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell’Ambito Territoriale Ottimale di Savona, propedeutica al completamento dell’iter.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri lo aveva annunciato a margine dello sciopero di venerdì scorso: “I documenti sono stati condivisi con il Comune di Savona e nella settimana del 12 dicembre si terrà il consiglio provinciale monotematico per discutere ed approvare le pratiche”.

A preoccupare i sindacati era la scadenza utile (entro fine anno) per mandare la documentazione all’Anac. L’iter amministrativo (con la firma del nuovo contratto di servizio, che segue l’approvazione dello statuto così come lo stesso piano industriale per il trasporto pubblico locale nella provincia di Savona) è prevista per la fine dell’anno. TPL Linea ha già prodotto tutta la documentazione necessaria in quanto affidataria del servizio, si attende ora l’ultimo passo dell’ente provinciale, che però tarda ad arrivare.

Nel frattempo è stata convocata la prima commissione consiliare del Comune di Savona durante la quale è prevista l’audizione del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, dei membri del consiglio di amministrazione di Tpl Linea, del sindaco di Savona Marco Russo e dell’assessore competente. La riunione è in programma il 15 dicembre alle 16.