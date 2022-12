Tpl Linea, i sindacati: “Bene il rinnovo del contratto, ma i contenuti devono essere condivisi”

Savona. Arriva una vigilia di Natale di speranza per Tpl che, tuttavia, non nasconde qualche perplessità. La manifestano i sindacati: “La Rsu di Tpl Linea e le segreterie provinciali apprendono positivamente dagli organi di stampa che il contratto di servizio dell’azienda in scadenza il prossimo 31 dicembre verrà rinnovato il 29, i contenuti del documento definitivo che verrà valutato e votato dal consiglio provinciale, però, non sono ancora stati condivisi”.

“Malgrado le dichiarazioni del presidente Olivieri – sottolineano – sarebbe importante prima, della sottoscrizione di uno dei contratti di servizio più importanti della Provincia di Savona, averne condiviso i contenuti definitivi con le parti sociali”.

Traguardo quello del mantenimento pubblico di TPL Linea fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali savonesi in linea con le altre province liguri: “Auspicano un conforto con la Provincia prima del voto del 29 dicembre anche per migliorare i rapporti dell’ente con le parti sociali”.