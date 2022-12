TPL Linea, faccia a faccia con i sindacati prima del Consiglio provinciale sull’affidamento in house

Provincia. Incontro con le organizzazioni sindacali alle 10 e 40 di domani, giovedì 29 dicembre. Lo convoca la Provincia di Savona, prima del Consiglio previsto poco meno di un’ora dopo con al centro la delibera sul procedimento di affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale.

“Per un confronto sul contratto di servizio per la nuova gestione del settore nel savonese” spiegano i sindacati a IVG.it.

Si tratterà di un veloce di aggiornamento sull’iter in corso prima della seduta consiliare di Palazzo Nervi che dovrà pronunciarsi in via definitiva sull’iter amministrativo in attesa della firma ufficiale del nuovo contratto di servizio con TPL Linea.

Proprio la vertenza aperta dalle sigle sindacali di categoria sulla lunga procedura di affidamento in house ha spinto le rappresentanza dei lavoratori alla proclamazione del terzo sciopero, previsto per il 9 gennaio e che sarà di 8 ore, dopo i falliti tentativi di conciliazione e procedure di raffreddamento avviate nell’ambito della trattativa.