Tpl Linea: a Palazzo Sisto commissione consiliare con Provincia, Comune e azienda

Savona. Di svolgerà questo pomeriggio alle 16, a Palazzo Sisto, la commissione consiliare convocata dai partiti di minoranza per un confronto sul futuro del trasporto pubblico locale nella provincia.

Il vertice alla presenza del presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, del sindaco di Savona, Marco Russo, del Cda di Tpl Linea e della RSU aziendale. Domani alle 11 in Provincia, invece, si riunirà il consiglio provinciale per deliberare gli atti necessari all’affidamento a Tpl Linea del contratto di servizio per i prossimi 10 anni.

“I lavoratori – spiegano a IVG.it i sindacati – con la loro rappresentanza, parteciperanno a questi incontri per seguire il tanto sofferto percorso di affidamento”.

A preoccupare i sindacati era la scadenza utile (entro fine anno) per mandare la documentazione all’Anac. L’iter amministrativo (con la firma del nuovo contratto di servizio, che segue l’approvazione dello statuto così come lo stesso piano industriale per il trasporto pubblico locale nella provincia di Savona) è prevista per la fine dell’anno. TPL Linea ha già prodotto tutta la documentazione necessaria in quanto affidataria del servizio, si attende ora l’ultimo passo dell’ente provinciale, che però tarda ad arrivare.