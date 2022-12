Savona. L’anno nuovo inizierà con uno sciopero di Tpl Linea, indetto dalle segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e dalla Rsu di Tpl Linea per il prossimo 9 gennaio.

“Consapevoli di un importante passo in avanti per il futuro dell’azienda” ottenuto con l’approvazione della documentazione per l’affidamento “in house” del servizio di trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali rimarcano “l’incertezza sul corretto compimento del percorso amministrativo di affidamento visti i tempi estremamente ridotti”. Per questo i motori resteranno fermi il 9 gennaio prossimo.

“La vertenza sul rinnovo del contratto di servizio a Tpl per la gestione del servizio pubblico per i prossimi 10 anni, è proseguita in due importanti iniziative istituzionali. Lo scorso 15 dicembre presso la sala consiglio del Comune di Savona si è svolta l’audizione del Cda di Tpl Linea, del presidente della Provincia di Savona, del sindaco di Savona, della Rsu di Tpl Linea, per un confronto tra le parti sul sofferto percorso di affidamento del servizio. Dalle audizioni è emersa la ancora rimandata approvazione da parte del consiglio provinciale del contratto di servizio in scadenza per l’azienda pubblica il prossimo 31 dicembre”.

“Ieri mattina è stato approvata all’unanimità da parte del consiglio provinciale la relazione ex art. 34, atto necessario all’affidamento del contratto di servizio e all’iscrizione di Tpl Linea tra le aziende ‘in house’. Rimandata a data da destinarsi l’approvazione del rinnovo del contratto di servizio in scadenza”, sottolineano i sindacati che hanno “richiesto la condivisione dei contenuti, richiesta che non ha ricevuto risposta, questo fatto lascia ancora molta incertezza sulle modalità di gestione future”.

“Prendendo atto di un importante passo in avanti per il futuro di Tpl Linea, resta molta incertezza sul corretto compimento del percorso amministrativo di affidamento visto i tempi estremamente ridotti. Per queste gravi incertezze che rimangono sul futuro e che necessitano di essere superate le organizzazioni sindacali proclamano una ulteriore azione di sciopero di 24 ore per il prossimo 9 gennaio 2023”.