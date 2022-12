Tpl, i sindacati chiedono un incontro urgente con il prefetto

Savona. Un incontro urgente con il prefetto Gullotti. Lo chiedono le rappresentanze sindacali di Tpl, le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna, insieme ai lavoratori, per avviare un confronto sulla delicata e grave vertenza sul trasporto pubblico locale nella provincia di Savona “allo scopo di trovare soluzioni alle problematiche che penalizzano l’azienda pubblica savonese, onde evitare ulteriori disagi per i cittadini a seguito dello sciopero proclamato per il prossimo 9 gennaio 2023” spiegano i sindacati.

“L’ulteriore ritardo sia nella condivisione che nell’approvazione del contratto di servizio in scadenza il prossimo 31 dicembre e la mancanza di confronto con le organizzazioni sindacali sui contenuti” aggiungono “hanno generato una grave incertezza sia per i lavoratori che per il futuro della stessa azienda“.

“Ci scusiamo per le inevitabili pesanti ricadute che lo sciopero determinerà per l’utenza, i lavoratori, gli studenti e i cittadini ma purtroppo sono necessarie non solo per difendere le attuali difficili condizioni di lavoro, cercando di fare chiarezza sulle poco chiare intenzioni della Provincia di Savona, organo concedente il servizio, ma anche per incentivare reali azioni di rilancio del trasporto pubblico locale savonese di cui non abbiamo ancora alcuna traccia”.