Toti: “Primo Natale senza incubo del Covid. Oggi c’è tanta voglia di Liguria”

Liguria. “È il primo Natale dal 2020 che possiamo fare senza l’incubo del Covid, anche se sui nostri ospedali pesano ancora la presenza del virus e l’influenza, ma i Natali degli anni passati sono un ricordo per fortuna ormai sbiadito”.

Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti a margine dell’inaugurazione del presepe allestito in Regione: “Le iniziative in Liguria sono tantissime segno che la voglia di tornare a vivere le feste secondo le nostre tradizioni è forte. I numeri del turismo ci confermano che c’è voglia di Genova e di Liguria”.

“Oggi diamo il via all’ultimo tratto delle festività natalizie con i riti che accompagnano il nostro culto, come il presepe e i riti laici come l’accensione dell’albero in piazza De Ferrari”, ha concluso.

Sabato 10 dicembre il presidente Toti sarà anche a Manarola per la visita al tradizionale presepe del borgo delle Cinque Terre, di grande attrazione turistica per la nostra regione. Le iniziative dedicate al Natale hanno coinvolto anche il resto del territorio, con feste, illuminazioni ed eventi speciali in particolare nei Comuni (oltre ai quattro capoluoghi anche Sestri Levante, Ceriale, Alassio, Pontedassio, Sarzana, Bordighera, Taggia, Vallecrosia, Molini di Triora, Loano, Chiusavecchia, Vezzano Ligure, Campomorone, Uscio, Cairo Montenotte, Framura, Cicagna, Diano Marina, Cogorno, Pietra Ligure, Recco) beneficiari dei fondi Fut, con oltre 560mila euro destinati dalla Regione al sostegno di manifestazioni natalizie con l’obiettivo di destagionalizzare ancora di più il turismo nella nostra regione.