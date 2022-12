Torna a Celle il dipinto ospitato per anni dalla Pinacoteca di Savona

Celle Ligure. Un giorno da ricordare. Oggi (5 dicembre) torna a Celle un prezioso dipinto custodito per lunghi anni nella Pinacoteca di Savona. È andato a prenderlo il sindaco, Caterina Mordeglia. Ad aspettarla, a Palazzo Pozzobonello, c’era il primo cittadino savonese, Marco Russo.

Torna finalmente a casa “Una maschera napoletana”, il quadro del ‘600, di proprietà del Comune di Celle Ligure che, dal 1939 era custodito nella Pinacoteca Civica di Savona.

Molti anni fa, per motivi di spazio, viste le dimensioni, era stato trasferito a Savona. Donato al Comune cellese dal comandante Domenico Ramognino, come attesta un’antica delibera recuperata dal sindaco Mordeglia, torna dopo un lungo “esilio” in paese.

Orgoglioso il primo cittadino cellese: “Un dipinto del ‘600 custodito in Pinacoteca a Savona perché, nell’allora sede del Comune, non c’era una parete che potesse ospitarlo”.

Grandi dimensioni per la tela, quasi 3 metri per 3. Un scena carnevalesca con una maschera in mezzo a bambini festanti: “È un momento importante per il patrimonio del paese”.

E, proprio i cittadini saranno coinvolti in prima persona perché, annuncia il sindaco a IVG.it: “Potranno prenotarsi e assistere al restauro dell’opera, seguirne i lavori di ripristino”.

Il quadro verrà collocato nel futuro centro culturale ricreativo “Raffaele Arecco”, negli spazi rinnovati dell’ex Cinema Giardino dove la cittadinanza potrà seguire così tutto il percorso che lo porterà nuovamente a splendere.