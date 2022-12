Torna a Borghetto la colletta alimentare “Natale solidale” promossa dalla Lega

Borghetto Santo Spirito. Come ormai tradizione, anche quest’anno torna “Natale solidale”, la colletta alimentare della Lega Salvini Premier sezione Borghetto/Val Varatella.

“Consapevoli che mai come in questi tempi difficili e precari, ogni piccolo gesto può rappresentare speranza ed aiuto, gli iscritti hanno inteso testimoniare concretamente la loro vicinanza alle persone fragili ed in difficoltà” fa sapere il segretario Paolo Erre.

Nell’occasione sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione che saranno distribuiti nel territorio di competenza della Sezione (Comuni di Borghetto Santo Spirito, Toirano, Balestrino e Ceriale).

“Con speranza che i nostri auguri giungano al cuore di tutti, in qualità di segretario non posso che ringraziare sentitamente chiunque abbia contribuito alla riuscita dell’iniziativa solidale” commenta Paolo Erre.