Tetto in fiamme ad Cisano, intervento di vigili del fuoco e sanitari: una persona trasportata in ospedale

Agg ore 11.40 Secondo quanto riferito, la situazione è ora sotto controllo. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’immobile.

Una persona, un 61enne, è stata trasferita in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per una lieve intossicazione.

Cisano sul Neva. I vigili del fuoco di Albenga sono intervenuti poco fa a Cisano sul Neva, per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio in via Pineta a Cenesi.

Sul posto anche l’automedica ed un’ambulanza della sezione di Villanova della croce bianca di Albenga.

L’intervento è tuttora in corso, perciò al momento non ci sono informazioni precise circa eventuali persone ferite.