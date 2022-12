Tennis, il finalese Pietro Gaudenzi nella rappresentativa ligure U14 alla Coppa d’Inverno

Finale Ligure. Ci sarà anche il giovane finalese Pietro Gaudenzi, tra i componenti della squadra della Liguria che si sfideranno il prossimo weekend a Valletta Cambiaso per il raggruppamento di Macroarea di Coppa d’Inverno, manifestazione istituzionale per rappresentative regionali dedicata agli Under 14 (annate 2009 e 2010).

Quest’anno il sorteggio mette di fronte alla rappresentativa ligure le squadre del Lazio, della Puglia e della Sardegna che si sfideranno nelle tre giornate di gara per conquistare un posto alla Final Four che si svolgerà dal 28 al 30 dicembre presso il Centro tecnico di Tirrenia.

La manifestazione prevede lo svolgimento di un singolare maschile Under 14, un singolare femminile Under 14, un singolare maschile Under 13 un singolare femminile Under 13, e due doppi liberi (uno maschile e uno femminile).

La squadra della Liguria è composta anche da Angelica Sara (TC Genova 1893), Arianna Celle (Valletta Cambiaso TC ASD), Marta Tognoni (TC Genova 1893), Martina Pusceddu (Break Point), Elia Ruffino (Park Tennis Genova), Vincenzo Curinga (Park Tennis Genova) e Matteo Rusca (TC Genova 1893).

Capitani della rappresentativa ligure saranno il tecnico nazionale Marco Lubrano e il maestro nazionale Andrea Dalla Giovanna.