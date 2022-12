Tari Varazze, il sindaco: “L’opposizione basa la propria azione sulla manipolazione, situazione già chiarita”

Varazze. Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici interviene sulla polemica delle cartelle Tari. “Mi duole constatare – commenta il primo cittadino – che a Varazze la minoranza strumentalizza pur avendo a disposizione notizie certe, anche in situazioni oggettivamente già chiarite, creando solo un inopportuno disservizio per i cittadini. Anche quanto abbiamo subito ieri, a causa di gravi problemi della ditta Advanced Systems che gestisce i tributi e pago PA di molti comuni a livello nazionale, oltre a quello di Varazze, è stato strumentalizzato dall’opposizione”.

“Lo spostamento delle scadenze Tari al 31/1 e al 28/2 – spiega Pierfederici – non è stato deciso perché i bollettini inviati ai contribuenti erano errati ma perché il sistema di Advanced non ne consentiva la lettura essendo stato hackerato. Mi sento di ringraziare l’ufficio tributi ed il Ced del Comune per la pronta azione condotta nella grave situazione presentatasi proprio a fine anno, in un periodo lavorativamente complesso. Terremo comunque aggiornati tutti sulla situazione in essere”.

“Ritengo – prosegue – che il ruolo della minoranza sia quello di garante che l’operato della Giunta sia improntato a correttezza e trasparenza e che coloro che le elezioni non le hanno vinte possano comunque avanzare proposte alternative e concrete per la città. Voglio comunque terminare con una riflessione in positivo su quanto accaduto – conclude il Sindaco – forse se l’opposizione è costretta a basare la propria azione sulla manipolazione di eventi di questo tipo, significa che questa Amministrazione sta lavorando bene e così continuerà a fare anche nei prossimi anni”.

Disagi anche a Celle dove l’Amministrazione informa “a causa di problemi tecnici non imputabili al Comune, dal giorno 27 dicembre l’Ufficio Tributi è impossibilitato ad utilizzare il proprio Software. Tali disservizi impediscono altresì l’utilizzo del Portale LinkMate – Sportello Telematico del Contribuente e i pagamenti dei tributi tramite PagoPA. Scusandoci per il disagio, assicuriamo che sarà nostra premura comunicare il ripristino della normale attività. Qualsiasi richiesta di informazioni dovrà nel frattempo essere rivolta all’Ufficio Tributi”.