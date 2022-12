Savona. Il maltempo che sta interessando in queste ore il savonese sta provocando disagi alla viabilità autostradale: sulla A10, poco prima del casello di Savona, in direzione Genova, si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti. Nel sinistro non si registrano feriti ma lo scontro sta rallentando la già difficile situazione viaria: ad ora sono segnalate code di 3 km nel tratto tra Spotorno e Savona.

Sul posto stanno operando i tecnici e personale di Autostrade. Il traffico congestionato è relativo anche al cantiere di lavori e lo scambio di carreggiata, infatti code e rallentamenti hanno interessato anche la tratta tra Savona e Spotorno nella direzione opposta (per la giornata di domani, venerdì 16 dicembre, sono previsti ancora tempi di percorrenza superiori alla media per la presenza dei cantieri di manutenzione).

Sempre sulla A10 tratto sconsigliato ai telonati e alle roulotte tra Savona e Pietra Ligure in entrambe le direzioni per le forti raffiche di vento, mentre in alcune tratte si sono formati allagamenti lungo la carreggiata per la pioggia intensa.

Disagi sono segnalati anche sulla A6 a causa della nevicata in corso: è stato istituito il filtraggio dinamico temporaneo dei mezzi pesanti previsto dal protocollo anti-neve tra il bivio A6/A10 a Savona e Ceva, in direzione Torino. Sul posto, secondo il dispositivo di sicurezza stradale previsto in questi casi, stanno operando pattuglie della polizia stradale e polizia municipale savonese nell’area di sosta in prossimità del casello.