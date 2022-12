Taekwondo, a Quiliano oltre 500 atleti per la Junior Cup: l’Olimpia Savona si aggiudica 12 medaglie

Quiliano. Si è svolta nel weekend al Palazzetto dello sport di Quiliano, la tredicesima edizione della Junior Cup, gara di combattimento organizzata dalla Asd Olimpia Savona divenuta una delle classiche del calendario agonistico, capace di richiamare, quest’anno, oltre 500 atleti non soltanto dal nord Italia (Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino, Veneto), ma anche da Sardegna, Campania e Nizza.

L’evento ha visto brillare tutte le società liguri, che hanno schierato le loro stelle dando vita a incontri molto tirati e spettacolari.

Nella prima giornata di gare, riservata a cadetti, junior e senior, a brillare è stata la Scuola Genova, prima nella speciale classifica a squadre grazie ai suoi 19 ori, 7 argenti e 6 bronzi, davanti alla campana Phoenix, all’Olimpia padrona di casa (4 ori, 4 argenti, 4 bronzi) e alla Marassi Taekwondo, quarta con 4 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

In particolare, per la società del maestro Fugazza, da segnalare la vittoria di Giorgia Pirino tra le cinture nere 62 kg. Pirino, reduce dal campionato italiano senior svolto a Torino il 3 dicembre, ha avuto la meglio anche sull’altra atleta genovese in gara, Aurora Ceccantini, che agli ultimi italiani aveva ottenuto la medaglia di bronzo. Un derby molto spettacolare e sentito, destinato a ripetersi nel corso della stagione e a definire l’atleta che rappresenterà la Liguria alla prossima Coppa Italia di giugno.

Seconda giornata di gare dove sono stati protagonisti i più giovani, kids, beginners e children e anche in questo caso, società liguri sugli scudi. Dietro alla piemontese Annozero, si è infatti classificata ancora una volta la Scuola Genova (8 ori, 10 argenti, 15 bronzi), mentre al terzo posto è giunto il Gruppo Sportivo San Bartolomeo (4 ori, 6 argenti, 6 bronzi). Quarta la Lanterna Taekwondo, con 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

La Junior Cup ha chiuso ufficialmente un 2022 molto positivo per il movimento ligure del taekwondo, che ha piazzato atleti su tutti i podi più importanti, sublimando la sua crescita con la prestigiosa medaglia di bronzo conquistata dalla giovanissima Virginia Lampis ai recenti campionati Europei cadetti di Malta. Un risultato che permette di guardare al futuro con ottimismo.