Suor Maria Monica Bazzani professerà i voti perpetui in Cattedrale

Savona. Giovedì 8 dicembre alle ore 10:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta durante la messa pontificale per la solennità dell’Immacolata Concezione, presieduta dal vescovo Calogero Marino, suor Maria Monica Bazzani, Figlia di Nostra Signora della Neve, professerà i voti perpetui davanti a tutta la comunità ecclesiale. Il rito sarà preceduto da una veglia di preghiera in preparazione all’evento mercoledì 7 dicembre alle 21 nella cappella della Casa Madre, in via santa Maria Maggiore, e sul canale YouTube dell’istituto religioso (link: youtube.com/@user-gp8jq7mx5v/featured).

Intanto continuano le adorazioni eucaristiche “24 ore per il Signore”, promosse dal Centro Diocesano Vocazioni e dall’istituto religioso femminile e che si ispirano alle parole dell’evangelista Matteo “Pregate dunque il Signore della messe”. “Regalatevi un’ora del giorno o della notte per incontrare Gesù Eucaristia e riposarvi alla sua luce rigenerante”, è l’invito della direttrice del centro suor Francesca Buffa.

L’iniziativa è rivolta a tutti, in particolare ai gruppi e alle associazioni che volessero animarne alcuni parti. Per conoscerne le date è possibile consultare il Calendario Eventi del sito web della Diocesi di Savona-Noli.