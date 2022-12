Successo per il presepe vivente di Roccavignale: tra i visitatori anche tanti stranieri

Roccavignale. Un bilancio positivo quello fatto ieri dai volontari della Pro Loco di Roccavignale, che quest’anno hanno organizzato il tradizionale presepe vivente per la quarantesima volta.

Era il 1982 quando Giambattista Olivieri e Giampietro Rubino inventarono la rappresentazione della natività in costume d’epoca, con le scene e l’ambientazione nel borgo antico di frazione Strada. “Una scommessa che non immaginavamo che sarebbe diventata una tradizione” ha ricordato lo stesso Rubino, intervenuto nel corteo con lo stesso costume indossato nel 1982, accanto a Olivieri, tornato tra i figuranti a 91 anni.

In visibilio i bambini, incantati dallo spettacolo di falconeria e dagli sputafuoco (entrambi sono piaciuti molto anche agli adulti), e attratti dagli asinelli, come sempre vere star del presepe, protagonisti di centinaia di selfie con i visitatori di ogni età.

Decine i commenti positivi e i ringraziamenti lasciati dai visitatori sulla pagina Facebook del Presepe. “Un’altra cosa che ci ha fatto molto piacere è stata la partecipazione dei volontari – dicono dalla Pro Loco –. Tantissime persone si sono offerte di collaborare. Li abbiamo accolti nella ‘famiglia’ e siamo contenti che abbiano percepito l’affiatamento del gruppo. In molti ci hanno detto che li abbiamo messi a proprio agio e li abbiamo fatti sentire fin da subito parte del gruppo. Li ringraziamo per le belle parole e per il gran lavoro svolto. Come sempre, il presepe non potrebbe esistere senza tutti coloro che lavorano silenziosamente dietro le quinte”.

Adesso qualche giorno di pausa e poi si comincerà a pensare all’edizione numero 41. Appuntamento a dicembre 2023.