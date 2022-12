Strade dissestate in zona Conca Verde a Savona, i residenti: “Quelle vicinali diventino comunali”

Savona. Passaggio delle strade vicinali a comunali e richiesta di manutenzione a carico del Comune, illuminazione pubblica e potenziamento del sistema di videosorveglianza. Sono queste le richieste che arrivano a gran voce dai residenti della Conca Verde e da Legino alta a Savona, quartieri immersi nel verde sulle immediate alture della città.

Ieri sera si è tenuto un incontro al quale erano presenti una cinquantina di residenti di via alla Strà, via Bricco, via Vignetta, via Valcada, il sindaco di Savona Marco Russo e l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

I residenti chiedono che si venga riqualificata la zona e che il Comune aiuti a portare a compimento questo percorso, anche con il rifacimento del manto stradale. La zona è soggetta a frane, alcune delle quali non sono ancora state ripristinate dopo anni: tra tutte quella in via alla Strà che ha tolto un importante collegamento diretto con la Valbormida (si arriva a Cadibona).

Il sindaaco e l’assessore Parodi hanno dimostrato disponibilità a prendere in considerazione la richiesta: “Abbiamo intenzione di fare il punto delle strade – spiega Parodi, capirne l’importanza e la valenza e da qui valutare come rispondere alle esigenze dei residenti”.

Il Comune ha fissato una data per aggiornarsi: “Entro giugno riferiremo ai residenti come sarà possibile procedere, bisogna valutare molti aspetti come la disponibilità delle risorse e la necessità di non creare disparità tra zone”.

Per quanto riguarda la sicurezza, Domenico Bova, responsabile del controllo di vicinato, riferisce che “ultimamente i furti si sono ridotti”. Parodi ha detto che sul fronte videosorveglianza sarà chiesto il parere della polizia municipale.