Spotorno, con lo scooter va a sbattere contro un palo in via Puccini: 18enne trasferito in ospedale

Spotorno. E’ stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure con un sospetto trauma cranico il ragazzo di 18 anni che, questo pomeriggio, è stato protagonista di un incidente a Spotorno.

Secondo quanto accertato, intorno alle 16 di oggi il giovare (in sella al suo scooter) sarebbe andato a sbattere contro un palo nella zona della stazione, in via Puccini.

Sul posto i volontari della croce bianca di Spotorno e l’automedica del 118.

Stando a quanto riferito, nell’impatto il ragazzo avrebbe riportato anche leggere escoriazioni e accuserebbe un dolore addominale.