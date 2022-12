Speranza, ora è ufficiale: in panchina torna Davide Girgenti

Il nome girava già, ma ora è ufficiale. Mister Davide Girgenti ritorna in panchina e lo fa nella sua ex squadra, lo Speranza. L’allenatore prende il posto di mister Mario Gerundo, esonerato dopo la sconfitta per 5 a 1 contro l’Albissole.

Girgenti avrebbe dovuto allenare il Savona in questa stagione, ma a seguito del passaggio alla cordata romana si era separato anzitempo dai biancoblù. Lo scorso anno aveva condotto lo Speranza alle soglie dei play off.

L’allenatore trova una squadra in piena corsa per gli spareggi promozione, che distano appena due lunghezze. Ritroverà tantissimi giocatori con cui aveva condiviso le scorse annate. Domenica subito un test molto probante contro la Spotornese.

La nota del club:

La società ASD Speranza dà il bentornato a Davide Girgenti in qualità di allenatore responsabile della prima squadra per la stagione in corso e il benvenuto a Simone Schirra in qualità di collaboratore tecnico. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Bruno Bruzzone e da tutta la società