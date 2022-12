Speranza “B”, segnali di crescita incoraggianti in casa rossoverde. Carlevarino: “I giovani hanno ingranato, stiamo migliorando”

Savona. Sabato scorso presso l’Augusto Briano è andata in scena una delle gare valevoli per l’ottava giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Ad affrontarsi nell’anticipo del sabato sono state Speranza “b” e Rocchettese, due squadre propositive le quali hanno saputo dar vita ad una gara decisamente frizzante e divertente.

Alla fine è stato 2-4 per la formazione ospite, un risultato rotondo ma bugiardo sull’andamento del match. I padroni di casa allenati da Rolando Sciascia hanno infatti mostrato degli ottimi spunti riuscendo prima a passare in vantaggio e poi a riprendere la compagine di mister Chiola, questo per dei segnali di crescita davvero incoraggianti.

Nel post partita anche Stefano Carlevarino, vice allenatore dello Speranza “b”, ci ha tenuto a sottolineare questo aspetto: “Siamo in crescita, stiamo migliorando. All’inizio della stagione siamo partiti in sordina con pochi numeri e pochi giocatori. Siamo stati bravi a fare gruppo, dopo aver un po’ faticato nelle prime gare la vittoria contro il Murialdo e la prestazione di oggi ci danno sicuramente di fiducia. C’è un po’ di rammarico perchè il risultato non ci ha sorriso, questo nonostante la consapevolezza della forza Rocchettese, formazione la quale si è rinforzata molto durante la sessione di mercato dicembrina. Dal canto nostro ce la siamo giocata fino all’ultimo e credo che il 2-4 sia bugiardo. Non tolgo meriti alla Rocchettese perchè sono stati bravi, ma il risultato è sicuramente più largo rispetto ai valori visti in campo durante la partita.”

Successivamente l’intervistato ha rinnovato i complimenti agli avversari recriminando tuttavia per il rigore valso la quarta rete siglata dalla formazione di mister Chiola, un penalty considerato generoso e viziato da un doppio fallo subito in precedenza dai giocatori rossoverdi.

Infine Carlevarino ha rivolto lo sguardo al girone di ritorno, una serie di nove partite in cui l’obiettivo sarà continuare il percorso di crescita intrapreso: “Punteremo a migliorarci. All’inizio abbiamo fatto fatica perchè eravamo pochi durante la preparazione di cui tanti nuovi, era necessario costruire una squadra. Adesso lo abbiamo fatto, abbiamo subito affrontato le più forti del campionato ed è stata dura. Ora però i ragazzi hanno ingranato, sono tutti molto giovani quindi non si può far altro che crescere.”