Speranza “B”, la freschezza di Greppi per il rilancio dei rossoverdi: “Nessun obiettivo personale, siamo un bel gruppo e voglio giocare per la squadra”

Savona. Sabato scorso presso l’Augusto Brianoè andata in scena una delle gare valevoli per l’ottava giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Ad affrontarsi nell’anticipo del sabato sono state Speranza “b” e Rocchettese, due squadre propositive le quali hanno saputo dar vita ad una gara decisamente frizzante e divertente.

Alla fine è stato 2-4 per la formazione ospite, un risultato rotondo ma bugiardo sull’andamento del match. I padroni di casa allenati da Rolando Sciascia hanno infatti mostrato degli ottimi spunti riuscendo prima a passare in vantaggio e poi a riprendere la compagine di mister Chiola, questo per dei segnali di crescita davvero incoraggianti.

Tra le file rossoverdi a spiccare è stata ancora una volta la prestazione di Luca Greppi, attaccante precedentemente impegnato in prima squadra il quale ha scelto di mettersi a disposizione della seconda per trovare più spazio. 3 gol in due partite il suo contributo fin qui, un impatto importante raccontato dallo stesso classe 2003: “Mi sono trovato subito bene con questa squadra, molti ragazzi li conoscevo già. Siamo molto giovani ed un bel gruppo. Tutti mi hanno aiutato dall’inzio, sono sceso nella seconda squadra due settimane fa per trovare maggiore continuità. Sono contento perchè il mister mi ha dato fiducia fin da subito mettendomi in campo, spero di poterlo ripagare segnando ancora.”

Successivamente l’intervistato ha svelato di non avere nessun obiettivo personale, questo perchè crede fortemente nell’importanza del gioco di squadra e non del singolo. “Siamo un bel gruppo e siamo forti – ha proseguito l’attaccante classe 2003 – possiamo giocarcela con tutte ma dobbiamo restare concentrati 90 minuti senza compiere degli errori che possono essere decisivi ai fini del risultato. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo diamo il massimo e cerchiamo di incidere. Sono fiducioso per le prossime partite.”

Infine Greppi ha palesato la volontà dello Speranza “B” di fare meglio nel girone d’andata rispetto a quello di ritorno, un proposito condiviso sia dall’allenatore che dai compagni di squadra.