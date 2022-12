“Solidarietà alle donne e a tutti i manifestanti iraniani”: il consiglio comunale di Savona unanime approva l’ordine del giorno

Savona. Il consiglio comunale di Savona all’unanimità ha approvato l’ordine del giorno “Solidarietà alle donne e a tutti i manifestanti iraniani”.

“‘Non sono un uccello, non c’è niente che possa intrappolarmi: sono una creatura libera con una libera volontà‘. Così scriveva Charlotte Brontë in Jane Eyre – citano i consiglieri del Patto per Savona -, regalandoci una frase che sembra essere scritta oggi appositamente per cogliere lo spunto delle donne e di tutti i manifestanti iraniani che stanno lottando per la libertà di autodeterminarsi e di esprimersi. Noi abbiamo il dovere morale di essere al loro fianco e di far sentire la nostra voce e il nostro sostegno nelle sedi istituzionali”.

“Come gruppo consiliare del Patto per Savona – proseguono – esprimiamo sostegno e solidarietà al popolo iraniano condannando l’intollerabile repressione di ogni libertà. Riteniamo fondamentale che l’Unione Europea e il Governo italiano prendano posizione contro le violazioni dei più elementari diritti umani attuata dal governo iraniano”.

“Il Sindaco si farà portavoce presso il Governo per una sempre maggiore pressione su quello iraniano affinchè cessi la repressione. L’Ordine del Giorno, firmato all’unanimità dal consiglio comunale, verrà inviato per conoscenza all’ambasciata iraniana in Italia”.