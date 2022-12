Soccer Borghetto. Cattardico dopo il pari contro la Praese: “Bisogna chiudere le partite”

Borghetto Santo Spirito. Dopo essere stati in vantaggio 2 a 0 per circa 80 minuti, con la supremazia del campo e un trascinante entusiasmo, il Soccer Borghetto si è visto raggiunto dagli uomini di Carletti. Poi gli ultimi arrembaggi genovesi per completare la rimonta, ma l’incontro termina in pareggio.

In Cristian Cattardico sono presenti due sensazioni: la soddisfazione per aver fermato la capolista, per poi passare al rammarico di non essere riusciti a mantenere il vantaggio che, probabilmente, sarebbe stato meritato per ciò che si è visto in campo.

Il mercato è aperto e il Soccer potrebbe andare alla ricerca di una punta da aggiungere all’organico. Tuttavia per Cattardico c’è un obiettivo più importante: recuperare Auteri.