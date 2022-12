Sistema idrico ad Andora, Fipe Confcommercio: “Situazione migliorata anche grazie all’apporto dei pubblici esercizi”

Andora. “La situazione idrica del Comune di Andora è migliorata, esprimiamo vivo apprezzamento per questo rivolgimento”. A dirlo la Fipe Confcommercio.

“Le problematiche accadute nella passata estate, a causa di situazioni climatiche davvero impegnative e straordinarie, si sono ridotte negli ultimi tempi – proseguono dall’organizzazione -. Questo senz’altro grazie a condizioni atmosferiche favorevoli, ma non va dimenticato il fattivo apporto che la nostra categoria dei pubblici esercizi con grande attenzione e competenza ha portato nelle sedi opportune; segnalando, non solo situazioni di difficoltà, ma portando anzitutto proposte costruttive e chiedendo impegni attenti alle istituzioni per definire nel più breve tempo possibile questa criticità”.

“Se dal lato istituzionale ci siamo fatti portavoce attraverso il positivo confronto con l’ente comunale, in ambito pratico, abbiamo cercato di valorizzare la nostra offerta per far comprendere ancora meglio quanta, al di la delle situazioni straordinarie, riusciamo sempre a produrre una risposta di livello che rende la citta di Andora ancora più appetibile ed apprezzata dai nostri turisti – aggiungono -. Ciò viene dimostrato da come le prenotazioni nelle attività di ristorazione, nel periodo delle festività, stanno riscontrando un successo sopra le aspettative; non solo la ricettività, il commercio, i pubblici esercizi consentono di valorizzare l’offerta seppur in un momento di attenzione come questa. La sinergia tra le varie parti in causa, dagli enti amministrativi alle categorie economiche, dalle associazioni del territorio agli organi di pubblica sicurezza, permette di veicolare un’immagine che tutela e rafforza il nome di Andora sul panorama turistico della Liguria”.