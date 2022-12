Sinistra Italiana, la savonese Maria Gabriella Branca eletta presidente nazionale

Savona. Nella giornata di ieri si è svolta l’Assemblea di Sinistra Italiana che ha eletto la savonese Maria Gabriella Branca alla presidenza nazionale del partito.

“Per me è davvero un onore, nel vero senso che dovrebbe avere questo termine, vale a dire la consapevolezza dell’alto valore etico e giuridico che richiede ricoprire questa carica. La presidenza del partito impone infatti un ruolo di garanzia, di equilibrio e di terzietà per tutti i nostri iscritti nelle dinamiche interne della compagine politica mentre nei rapporti con i terzi conterà molto la serietà dell’impegno e la lealtà dei comportamenti” afferma la neo presidente di SI.

“Sinistra Italiana è un’organizzazione politica che negli anni è riuscita a costruire senza tentennamenti, un percorso netto di tutela dei diritti, portando avanti le migliori istanze sociali ed ambientali”.

“Abbiamo valutato che il nesso fra lotta per la giustizia sociale e ambientale rappresentasse la lente imprescindibile con cui interpretare un mondo scosso dal cambiamento climatico e dall’esplosione delle disuguaglianze ed oltre un milione di elettrici ed elettori, in gran parte giovani, ci hanno dato fiducia perché si sono riconosciuti in questo messaggio, con un importante numero di deputati nell’attuale Parlamento”.

“In questo mese ci siamo impegnati in una mobilitazione contro la legge di bilancio, nel nome della progressività fiscale, dell’equità, della difesa del lavoro e della tutela del potere d’acquisto di dipendenti e pensionati, dell’uguaglianza di genere, della lotta ai cambiamenti climatici”.

E ancora: “Tutto questo deve avvenire in un contesto di rafforzamento della proiezione europea e internazionale delle nostre battaglie, che passa innanzitutto dalla costruzione di un movimento europeo per la pace e dal lavoro per un’Europa sociale e solidale”.

“In questo fine settimana sarò a Vienna dal 9 all’11 dicembre per portare la nostra visione al congresso del partito della Sinistra Europea perché siamo convinti che anche su scala continentale la sinistra ha bisogno di ritrovare unità e utilità insieme a tutte le forze progressiste ed ecologiste” conclude la presidente Maria Gabriella Branca.