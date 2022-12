Si cala dal balcone dopo una lite: soccorso in una abitazione a Celle Ligure

Celle Ligure. E’ ancora in corso un soccorso a persona che vede impegnati carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario a Celle Ligure, dove questa sera si è verificato un episodio movimentato che ha visto protagonista un cittadino straniero.

L’allarme è scattato intorno alle 22.00, in un appartamento del quarto piano di via Mulino a Vento, nella zona dietro la stazione ferroviaria. Forse un problema familiare, con una animata discussione e una successiva lite all’origine del gesto dell’extracomunitario, che, secondo quanto appreso, si è appeso al balcone dell’abitazione, per poi scendere in maniera rocambolesca fino al primo piano dell’edificio.

Restano da chiarire i motivi che lo hanno indotto a calarsi da un terrazzo all’altro. Pare che lo straniero non sia comunque rimasto ferito nella sua “fuga”.

I pompieri, con l’ausilio di una autoscala, lo stanno recuperando, in attesa che chiarisca quanto accaduto ai militari della stazione cellese presenti sul posto, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

Il giovane magrebino, stando alle prime informazioni, è ancora in uno stato di forte alterazione: per questo i soccorritori sono impegnati a calmarlo e consentire così l’intervento dei sanitari.

Nella via cellese, rimasta bloccata per il soccorso in atto, il fatto non è certo rimasto inosservato alle case e palazzine vicine, con residenti e abitanti che hanno assistito alla scena.