Sgombero neve a Cairo, minoranza all’attacco: “Cimitero pericoloso per i cittadini”

Cairo M. E’ ancora lo sgombero neve e la vicenda degli appalti a tenere banco nel dibattito pubblico a Cairo Montenotte.

E chiarimenti sul mancato sgombero della neve e spargimento di sale antighiaccio nel cimitero comunale e il grave rischio di caduta per i cittadini che si recano in visita ai loro defunti sono stati chiesti in una interrogazione presentata oggi dai consiglieri di minoranza Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

“A seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini abbiamo potuto constatare quanto segue: la neve non è stata assolutamente spazzata, neppure per aprire stretti varchi pedonali e non è stato gettato sale; a seguito della gelata notturna tutto il cimitero risulta ricoperto da una coltre di ghiaccio che rende pericolosi i percorsi; nei vialetti asfaltati si notano chiaramente i segni di passaggi di mezzi, che non hanno rimosso la neve ma, comprimendola, hanno reso il cammino ancora più pericoloso; non vi è alcuna presenza di un custode o di qualsivoglia personale incaricato” si legge nel testo del documento protocollato.

“Perché non è stata sgomberata la neve dai percorsi all’interno del cimitero, neppure per formare alcuni passaggi pedonali e perché non si è provveduto a spargere sale per sciogliere il ghiaccio, nonostante siano evidenti i segni del passaggio di mezzi” si chiedono i due esponenti della minoranza consiliare.

E ancora: “Perché il cimitero è completamente incustodito in un periodo nel quale sono parecchie le persone che si recano a far visita ai propri defunti. Cosa prevede la convenzione con la ditta appaltatrice in merito alla custodia, allo sgombero neve e allo spargimento di sale antighiaccio. A chi compete la sorveglianza dello stato manutentivo del cimitero?” concludono.