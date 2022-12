Sgombero neve, a Cairo aggiudicato solo un lotto su 5. Briano: “Con le strade sporche possibili disastri sanitari”

Cairo Montenotte. Dopo una spolverata lo scorso 21 novembre, oggi la neve è tornata in Valbormida. La dama bianca, però, non ha fatto visita a tutti i comuni. Tetti imbiancati ad Osiglia, Bardineto, Calizzano, Pallare e Millesimo. Solo pioggia invece a Cairo Montenotte, dove l’amministrazione ha tirato un sospiro di sollievo. Al momento, infatti, per quanto riguarda l’appalto per lo sgombero neve e lo spargimento del sale, solo uno dei 5 lotti è stato aggiudicato.

Il lotto in questione, il numero 2, copre la zona di Rocchetta ed è stato affidato alla ditta Pera Savina Snc. Le gare per gli quattro, invece, sono andate deserte. Un problema che preoccupa non poco il Comune che sta cercando di risolverlo attraverso trattative dirette con gli operatori.

Dell’argomento se ne è parlato anche nella ultima seduta del consiglio comunale, grazie ad un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Più Cairo che anche oggi vuole porre l’attenzione sulla questione. Lo fa attraverso una lettera inviata al sindaco Lambertini, nella quale il capogruppo Fulvio Briano sottolinea come, in caso di nevicata e di mancanza di mezzi per pulire le strade, si sarebbero potuti verificare disagi anche per il trasporto di pazienti gravi in ospedale.

“Oggi è il 3 dicembre e il meteo segnala allerta neve (durerà fino alle 19 ndr), non possiamo pertanto che insistere nella nostra preoccupazione – scrive Briano – La situazione presenta e presenterà, dovesse persistere, non solo notevoli disagi ai cittadini, alla vita quotidiana di spostamento scuola/ lavoro, difficoltà enormi per i nostri anziani, ma possibili ‘disastri’ anche sanitari. Di particolare preoccupazione appare la situazione sanitaria, soprattutto legata alle emergenze dei cittadini residenti in Valbormida e a Cairo Montenotte che così signor sindaco lei espone a gravi rischi. Riteniamo infatti, che qualsiasi grave emergenza capitasse oggi, ove nevicasse e senza appalti, non si potrebbe risolvere tramite il trasporto di persone in gravi condizioni di salute in altra struttura sanitaria attrezzata al di fuori del nostro territorio”.

Briano poi chiede al sindaco “la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo per comprendere pienamente la situazione e condividere le soluzioni che, seppur oramai tardive, si possano mettere in atto”.

Alla lettera Lambertini risponde: “Abbiamo fatto presente in consiglio comunale questa difficoltà, ci stiamo lavorando. Oggi per fortuna siamo stati graziati da questa nevicata. Non sarà facile risolvere il problema, in quanto è causato dall’aumento dei costi dell’energia e del materiale che occorre alle ditte per operare, ma bisogna tenere conto anche delle esigenze di bilancio”.

Che cosa sarebbe accaduto oggi in caso la dama bianca avesse fatto capolino anche a Cairo? “Nei giorni scorsi abbiamo chiesto ai Comuni vicini di darci una mano, un’altra soluzione sarebbe stata la firma di un’ordinanza che impone l’intervento da parte di chi ha i mezzi a disposizione, che verrebbero pagati con le tariffe Anas, molto competitive. Preferimmo non arrivare a questi punti, stiamo cercando di collaborare con gli operatori per risolvere il problema”.

E sui rischi che si potrebbero incorrere in caso di emergenza sanitaria, Lambertini commenta: “Anche nel 2016, quando alla guida del Comune c’era Briano, a Ferrania c’erano 40 cm di neve e gli spartineve non sono intervenuti. Sappiamo che bisogna trovare il prima possibile una soluzione, anche per una questione di sicurezza e stiamo cercando di farlo”.

Riguardo alla convocazione di una conferenza dei capigruppo, è d’accordo il sindaco: “Faremo anche questo – dice – anche perché se non ci sarà collaborazione e tutti i consigli comunali saranno con 100 punti da affrontare (come avvenuto nell’ultima volta), bisogna trovare una soluzione alternativa”.