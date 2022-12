Servizio Cup anche nelle parafarmacie: “Una possibilità per la Regione, ulteriore supporto ai pazienti”

Liguria. “In merito all’attivazione del servizio CUP a livello territoriale, le parafarmacie liguri offriranno assistenza ai cittadini nella prenotazione on-line”. Queste le parole della dottoressa Simona Capaccio[i, coordinatrice delle Parafarmacie liguri aderenti all’UNIAFTISR che insieme alle Parafarmacie aderenti alle sigle CULPI-FANLF, FNPI e Federfardis, si rendono disponibili, a titolo gratuito, per la prenotazione di analisi, visite specialistiche e prestazioni di radiologia dal portale prenotasalute.regione.liguria.it.

“Le 150 parafarmacie liguri hanno tutte le competenze e le postazioni per erogarlo in convenzione, esattamente come accade per le S90 farmacie presenti in Liguria. Un servizio che tra l’altro è già disponibile in altre regioni come l’Emilia Romagna”.

“Ricordiamo che in ogni parafarmacia italiana sono presenti costantemente uno o più farmacisti laureati, abilitati ed iscritti all’albo professionale” aggiunge, con l’invito rivolto alla Regione “a utilizzare questa ulteriore risorsa a costo zero, fornendo un supporto aggiuntivo al cittadino-paziente”.

“Come sigle rappresentanti la quasi totalità delle parafarmacie territoriali offriamo la nostra piena disponibilità in merito, certi che le sedi istituzionali competenti sapranno valutare concretamente l’importanza di questa proposta” conclude.