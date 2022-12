La sua intervista al canale del club

Borgosesia. Questo pomeriggio il campionato di Serie D ha concluso il suo 2022 con lo svolgersi della diciannovesima giornata. A Borgosesia c’è stata la classica sorpresa rispetto ai pronostici: i locali hanno battuto 3-0 la capolista Sestri Levante. Si interrompe quindi la striscia di 13 vittorie consecutive dei rossoblù.

A segno Vecchi, Donadio e, verso il termine del match, è stato il turno anche di Nicolò Tobia: un tiro di collo con il sinistro dopo essersi spostato la palla dalla trequarti campo.

Primo timbro in categoria per l’ex Legino che, in attesa di un’offerta allettante, era tornato ad allenarsi in verdeblù dopo la rescissione con il Casale.

Ora è il club granata ad avere nel proprio organico l’attaccante classe 2003 che, come testimonia la giornata di oggi, pare essere partito con il piede giusto.