L’Ortigia si prende la rivincita in campionato: Rari Nantes Savona battuta 16 a 12

Savona. Solamente tre giorni fa, Rari Nantes Savona e Ortigia hanno dato vita ad una partita rocambolesca, tesa e ricca di colpi di scena, che ha permesso ai biancorossi di centrare la qualificazione ai quarti di finale della Euro Cup. Oggi le due squadre si ritrovano di fronte, per la terza volta in meno di venti giorni, per la decima giornata del campionato di Serie A1. Savonesi e aretusei condividono la terza posizione in classifica, insieme al Trieste, alle spalle di Pro Recco e Brescia.

La cronaca. Unica variazione tra i ventisei a referto rispetto a mercoledì è la presenza, tra gli ospiti, di Carnesecchi al posto di Cassia. Circa duecento gli spettatori.

L’Ortigia va a segno alla prima superiorità numerica (espulso Guidi) con Velkic. 0 a 1 a 6’41”.

Rizzo commette fallo da rigore e F. Condemi trasforma. 0-2 a 6’22”.

La Rari perde subito palla e soli 13″ dopo arriva il tris ospite, firmato da Gorria Puga. 0 a 3.

La potente conclusione di Patchaliev da posizione tre a 5’48” sblocca la Bper. 1 a 3.

Fallo grave al centro di Patchaliev e Rossi realizza il 4 a 1 per l’Ortigia a 3’51”.

Una beduina di Napolitano centra la traversa. Lanzoni non è preciso al tiro e manda a lato. Poi Panerai in superiorità spara su Tempesti.

Espulso Gorria, traversa di Durdic poi Patchaliev è più preciso. 2-4 a 23″. Secondo fallo grave di Guidi e Carnesecchi a 1 secondo dalla fine va a segno.

La prima frazione si chiude sul 5 a 2 per gli aretusei.

Secondo tempo. Superiorità per i biancorossi ed è ancora Patchaliev a colpire per il 3-5 dopo 51″.

Bruni cerca il numero ma la sua conclusione spalle alla porta scheggia la traversa. Sull’azione successiva palo di Patchaliev.

Espulso Lanzoni, va a segno Napolitano. 3 a 6 a 4’43”. A 3’29” F. Condemi è libero di concludere e realizzare il 3-7.

A 2’48” va nel pozzetto Rocchi e Piccardo chiama time-out. La difesa locale intercetta un passaggio e riparte. L’azione porta alla rete di Campopiano. 4 a 7 a 1’56”.

Con Caldieri nel pozzetto, tap in vincente di Giribaldi dopo una parata di Nicosia. 4-8 a 1’37”. Immediata la replica savonese con Rizzo a segno in superiorità. 5-8 a 1’13”.

Nell’ultima azione, con l’uomo in più, le due conclusioni di Durdic non hanno fortuna. A metà gara Ortigia avanti di 3.

Terzo tempo. Ortigia a segno con Di Luciano quando Lanzoni, espulso, stava rientrando. 5 a 9.

Elpulso Durdic e Vidovic porta gli ospiti sul più 5 a 5’08”. 5-10. Allo scadere dei 30 secondi, a 4’34”, Durdic prova a tenere viva la Rari con la rete del 6-10. Ma non è giornata per il Savona ed immediato arriva il gol di Rossi per il 6-11.

Angelini inserisce Da Rold in porta. Panerai a 3’38” realizza il 7-11. Ma a 2’07” Di Luciano con l’uomo in più ristabilisce le distanze. 7 a 12.

A 1’57” rigore per Savona, Durdic trasforma. 8 a 12. A 55″ dalla fine uomo in più per la Rari ma dopo il time-out la rete non arriva. La trova l’Ortigia con Rossi a 10″ dal termine, ancora in superiorità. 8 a 13. Ancora tanta tensione e contestazioni ad alcune decisioni arbitrali, in linea col finale della gara di mercoledì.

Quarto tempo. Dopo 2’31”, a seguito di un time-out, c’è la rete di Durdic per il meno 4. Bell’assist di Durdic per Bruni che va a segno. 10-13.

La Rari prova ancora a crederci. Cartellino rosso diretto per Rossi per un duro colpo ad un giocatore savonese. L’azione di attacco però sfuma.

Con l’uomo in più va a segno Vidovic a 3’31”. 10 a 14. Di Luciano buca le mani a Da Rold e riporta gli ospiti avanti di 5.

Rigore conquistato da Rizzo, Campopiano lo realizza. 11 a 15. C’è ancora tempo per le reti di Di Luciano e Campopiano.

Finisce 16 a 12 per l’Ortigia che stacca in classifica i biancorossi.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – CC Ortigia 12-16

(Parziali: 2-5, 3-3, 3-5, 4-3)

Bper Rari Nantes Savona: Gianmarco Nicosia, Niccolò Rocchi, Andrea Patchaliev 3, Paolo Giovanetti, Federico Neri Panerai 1, Valerio Rizzo (cap.) 1, Alessio Caldieri, Lorenzo Bruni 1, Eduardo Campopiano 3, Mario Guidi, Bogdan Durdic 3, Giacomo Lanzoni, Nicolò Da Rold. All. Alberto Angelini.

CC Ortigia: Stefano Tempesti, Lorenzo Filippo Pio Giribaldi 1, Alessandro Carnesecchi 1, Andrea Condemi, Sebastiano Di Luciano 4, Petar Velkic 1, Filippo Ferrero, Javier Gorria Puga 1, Francesco Condemi 2, Simone Rossi 3, Stefan Vidovic 2, Christian Napolitano (cap.) 1, Domenico Ruggiero. All. Stefano Piccardo.

Arbitri: Massimo Calabrò (Macerata) e Vittorio Frauenfelder (Salerno). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Usciti per tre falli: Gorria Puga nel terzo tempo, A. Condemi nel quarto. Espulso Rossi nel quarto tempo.