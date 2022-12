Bper Rari Nantes Savona, il successo sulla Distretti Ecologici Roma arriva nel finale: 13-9

Savona. A tre giorni di distanza dall’esaltante successo in Euro Cup ai danni dell’Ortigia, la Bper Rari Nantes Savona torna in acqua nella piscina di casa per confermarsi al secondo posto in classifica, posizione che condivide attualmente con gli stessi siciliani ed il Brescia.

Ospite dei biancorossi è la Distretti Ecologici Roma, una delle quattro formazioni che chiude la graduatoria con 3 punti all’attivo, frutto di un successo e cinque sconfitte, bilancio esattamente opposto a quello dei savonesi.

La cronaca. La palla al centro è di Campopiano e Patchaliev va a segno. Dopo 23″ Rari già in vantaggio 1 a 0.

Il Savona fronteggia al meglio due inferiorità numeriche. Nicosia si distingue per una parata su Spione a uomini pari. Neppure i biancorossi, però, brillano in fase offensiva.

Fallo grave di Caldieri e time-out della Roma a 2’44”. La conclusione di Viskovic non trova la porta. A 2’01” la Rari raddoppia con Panerai che da breve distanza spinge in rete il pallone del 2 a 0. Passano 22 secondi e la Roma dimezza le distanze con Boezi: 2 a 1.

A 21″ dalla fine del primo tempo, da posizione molto angolata, Campopiano col mancino indovina il tiro vincente per il 3 a 1. Si chiude una prima frazione nella quale la Rari ha commesso quattro falli gravi, i romani uno.

Secondo tempo. Subito Voncina nel pozzetto ed è Rizzo a prendersi la responsabilità del tiro che è vincente. 4 a 1 dopo 28″ di gioco.

Applausi per la parata di Nicosia su Voncina, ma il portiere nulla può sul mancino di prima intenzione di Viskovic. 4-2 a 6’58”.

Doppia superiorità per la Bper che la fallisce col tiro di Rizzo sul palo.

Bell’assist di Viskovic per Lucci che sfugge alla marcatura e batte Nicosia. 4 a 3 a 1’35” da metà gara. De Michelis respinge le conclusioni di Rizzo e Lanzoni; si arriva così al cambio campo sul 4-3.

Terzo tempo. Dopo 1’05” ed una parata ciascuno dei due portieri, Caldieri piega le mani a De Michelis e segna il 5 a 3.

A 5’16” Campopiano è il primo giocatore a portarsi a quota due reti segnate realizzando il 6-3.

A 4’41” fallo da rigore di Voncina su Rocchi. Campopiano spara sulla traversa. Accorcia le distanze a 3’46” Viskovic con un tiro da posto uno che rimbalza sull’acqua e batte il portiere. 6 a 4.

Passano soli 13 secondi e Campopiano, con l’uomo in più, supera De Michelis con una palombella. Timide proteste degli ospiti che sostengono non abbia varcato la linea. 7 a 4.

Superiorità per la Roma, time-out, poi un perfetto giro palla porta Spione alla rete del 7 a 5. Gli ospiti si fanno sotto. Gran palla di Viskovic per Mirarchi che a tu per tu con Nicosia lo batte. 7-6 a 1’02”.

La Rari spreca con l’uomo in più. Tutto quindi ancora in bilico nel quarto tempo.

A 6’44” Durdic ha tempo per prendere la mira e infilare il pallone alla destra del portiere per l’8 a 6. Poi è Patchaliev da posizione tre a scagliare in rete la palla del 9 a 6 a 6’05”.

Fallo grave di P. Faraglia su Campopiano. Angelini chiama time-out per cercare la rete della sicurezza. Il tiro di Lanzoni però è parato.

Terzo fallo grave di Patchaliev, va a segno F. Faraglia a 4’32”. 9 a 7.

Anche Lanzoni finisce anzitempo la sua gara ma questa volta la Rari evita di subire il tiro con l’uomo in meno.

A 3’31” Durdic sigla il nuovo più 3. 10 a 7 e P. Faraglia fuori per tre falli. Ma non è finita: a 3’10” F. Faraglia tiene vive le speranze dei romani. 10 a 8.

A 1’51” dalla fine è ancora Campopiano ad andare a segno, siglando il gol della tranquillità, 11-8.

C’è ancora tempo per una parata di Nicosia che però capitola con l’uomo in meno. Gol di Lucci a 1’17”. 11 a 9.

Scrive il proprio nome nei marcatori Urbinati che spinge in rete l’assist di Campopiano a 45″ dalla sirena per il 12 a 9. A 3″ dalla fine Bruni va a segno su una doppia superiorità. Finisce 13 a 9.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Distretti Ecologici Roma 13-9

(Parziali: 3-1, 1-2, 3-3, 5-3)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 2, A. Urbinati 1, F. Panerai 1, V. Rizzo (cap.) 1, A. Caldieri 1, L. Bruni 1, Campopiano 4, M. Guidi, B. Durdic 2, G. Lanzoni, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Distretti Ecologici Roma: F. De Michelis (cap.), C.J. Neumann, M. Voncina, F. Faraglia 2, P. Faraglia, A. Tartaro, C. Mirarchi 1, F. Lucci 2, S. Boezi 1, A. Viskovic 2, M. Spione 1, S.E. Padovano, R. Giannotti. All. Maurizio Mirarchi.

Arbitri: Luca Bianco (Gavardo) e Antonio Guarracino (Napoli). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Usciti per tre falli: Patchaliev, Lanzoni e P. Faraglia nel quarto tempo.