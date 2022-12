Seconda Categoria, l’ex Rocchettese Rollero è la nuova punta del Dego

Due colpi di mercato in casa Dego. La società, che milita nel Girone “B” di Seconda Categoria, ha rinforzato l’organico a disposizione di mister Massimiliano Brignone inserendo un elemento giovane e uno di esperienza.

Dalla Juniores della Cairese, arriva il diciottenne Andrea Strazzacapa. Per il reparto avanzato, invece, il nome è quello di Gianluca Rollero. L’attaccante ha vestito lo scorso anno la maglia dei “cugini-rivali” della Rocchettese e ora è chiamato a fare le fortune del Dego, formazione in lotta per i primissimi posti del campionato proprio come la sua ex squadra.