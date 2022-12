Seconda Categoria, il Cengio batte il Borghetto e si riprende la testa della classifica

Mercoledì da incorniciare per il Cengio. La formazione valbormidese è tornata al primo posto del Girone “B” della Seconda Categoria grazie alla vittoria di misura ottenuta contro il Borghetto. La partita era stata posticipata a causa del maltempo che aveva colpito la Val Bormida durante lo scorso fine settimana.

Il successo per 2 a 1 è maturato grazie a due reti siglate al termine dei due tempi. Al minuto 43 della prima frazione di gioco è andato in goal Olivieri, mentre Eboli ha segnato il rigore decisivo a sette minuti dal termine. Il Borghetto aveva pareggiato in apertura di ripresa con Guga. Non poteva esserci viatico migliore per la sfida ad alta tensione di domenica contro l’ambizioso Dego secondo della classe.

La classifica: Cengio 17; Dego 16; Rocchettese 14; Borghetto e Nolese 13; Borgio Verezzi 12; Speranza “B” 6; Sassello 4; Pallare e Murialdo 1.