“Scuola in Musica”: ad Albenga il secondo incontro con il Concerto Orchestra del Liceo Giordano Bruno

Albenga. Mercoledì 14 dicembre si è svolto il secondo incontro con il ‘Concerto Orchestra’ del Liceo Giordano Bruno. L’idea alla base era quella di portare la musica ai ragazzi delle scuole sí in teatro, ma per coinvolgerli attivamente nell’ascolto toccando vari generi: dalla classica al rock.

Ucai in collaborazione con Strobe Srl, Fondazione Oddi, la Diocesi di Albenga-Imperia e il Liceo Giordano Bruno ha organizzato un ciclo di eventi pensato per le scuole presso il Cinema Teatro Ambra.

Il Progetto “Scuola in Musica” vuole creare occasioni per mettere in contatto il mondo della grande musica con le realtà scolastiche di Albenga e delle scolaresche ospiti temporaneamente della città. L’evento ha riscontrato un grande interesse, con un’ampia affluenza di studenti e non.

A seguito del concerto c’è stata la visita guidata alla mostra Magica Trasparenze, con la spiegazione del Dottor Alessandro De Blasi e del Dottor Riccardo Badino. I ragazzi si sono mostrati attenti e curiosi, facendo numerose domande e apprezzando la mostra.