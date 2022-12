Scontro tra un’auto e un tir sull’A10: due feriti, traffico bloccato

Varazze. Incidente stradale questa sera sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Cogoleto, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 21 e 45, si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto sono stati i due occupanti della vettura, soccorsi dai vigili del fuoco, militi della Croce Rosa di Celle e della Croce Rossa di Varazze: dopo aver estratto le due persone all’interno del veicolo e le prime cure da parte del personale sanitario, il conducente e il passeggero coinvolti nel sinistro autostradale, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito le condizioni dei due feriti non sono giudicate gravi.

Ripercussioni, invece, alla viabilità del tratto, rimasto bloccato a seguito dell’incidente: al momento sono segnalate ancora code e forti rallentamenti, in attesa della conclusione dell’intervento con il ripristino della condizioni di sicurezza della carreggiata.