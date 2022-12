Sciopero generale, le reazioni politiche: “Manovra iniqua, taglio ai servizi essenziali”

Liguria. “Questa mattina ho partecipato allo sciopero al fianco dei sindacati CGIL e UIL per lottare contro una manovra iniqua e ingiusta, che penalizza i lavoratori e le fasce più deboli della popolazione”. Lo dichiara Valentina Ghio, segretaria del Partito Democratico ligure e deputata.

“Una manovra – prosegue Ghio, che fa parte della commissione trasporti alla Camera – che penalizza anche i servizi pubblici di trasporto non prevedendo nessuna misura per implementarli e sostenerli, e per questo, insieme ai deputati PD della commissione trasporti, abbiamo presentato un emendamento alla Legge di bilancio, di cui sono firmataria, per chiedere di incrementare il fondo a sostegno del Trasporto Pubblico Locale da 100 a 400 milioni di euro e rendendolo strutturale a partire dal 2023, proprio per dare alle aziende quelle risorse di cui ha bisogno per garantire un servizio essenziale oggi messo in difficoltà dai rincari. Ci auguriamo che questo emendamento venga accolto e che cambi la modalità che abbiamo visto in queste ore nella maggioranza, che sta respingendo tutti gli emendamenti presentati a sostegno di chi è più fragile o in difficoltà”.

“L’emendamento a favore del trasporto pubblico locale – aggiunge Ghio – si inserisce anche all’interno di quadro ligure molto delicato e preoccupante. In questo quadro, anche sulla scorta delle preoccupazioni sollevate sul TPL da diversi sindaci di importanti città italiane, mi auguro che il Governo accolga la proposta del Partito democratico di incrementare il fondo nazionale sul trasporto pubblico locale”.

Anche l’associazione “Il Rosso non è il Nero” appoggia “convintamente lo sciopero proclamato da CGIL e UIL come punto fermo di mobilitazione contro la legge di bilancio del governo anche per ragioni direttamente legate alla situazione dell’economia ligure e savonese. La manovra di bilancio appare chiaramente segnata da logiche pericolose e classiste. Infatti, il testo in discussione in Parlamento è intriso di un approccio lontano dalla progressività fiscale prevista dalla Costituzione ed è zeppo di occhieggiamenti all’evasione fiscale. Per non dire, poi, del forte ridimensionamento del reddito di cittadinanza e della ostinata reintroduzione dei voucher, a suggellare l’attacco ad ogni certezza del e nel lavoro. Vanno aggiunti, poi, i propositi rimangiati prontamente sulle pensioni, nonché i pasticci sui bonus per i consumi culturali”.

“L’occasione dello sciopero appare anche necessaria e utile per porre al centro i temi dell’economia savonese e ligure: sul piano regionale è di queste ore l’ennesimo tentativo di smantellare l’industria genovese proprio nel suo cuore pulsante: la siderurgia. A Savona come abbiamo già avuto tante volte occasione di denunciare il processo di deindustrializzazione avviato ormai da decenni ha allargato grandemente problemi storici come quello delle infrastrutture stradali e ferroviarie, di recupero e rilancio di aree dismesse in particolare nel Vadese e nella Valbormida, di ritorno ad una presenza industriale di qualità e innovazione tecnologica (come non si è riusciti a realizzare con il decreto di ‘area industriale di crisi complessa’ e l’intervento di Invitalia), di difesa della presenza industriale esistente da Piaggio (nella vana ricerca di un acquirente), Bombardier (con la necessità di un adeguamento tecnologico), Sanac (con la necessità di rivedere interamente la filiera della siderurgia facente capo allo stabilimento di Taranto, noto alle cronache per drammatiche vicende di conflitto tra ambiente e lavoro)”.

“Lo sciopero deve anche servire per porre in evidenza problemi sociali di vasta portata: ‘in primis’ quello della sanità, settore condotto dall’amministrazione regionale nel segno della privatizzazione e di una divisione territoriale corporativa e clientelare che mette in discussione punti nevralgici nella risposta alla domanda di salute dei cittadini, primo fra tutti l’Ospedale San Paolo di Savona”.