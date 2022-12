Sciopero generale, i lavoratori in piazza contro la Legge di Bilancio: “Mette in difficoltà chi ha bisogno e aiuta chi sta già bene”

Genova. Cgil e Uil in piazza a Genova per lo sciopero generale proclamato dalle due organizzazioni sindacali contro la legge di bilancio.

“E’ uno sciopero contro una manovra finanziaria che mette in difficoltà chi ha bisogno – dice il segretario della Camera del lavoro di Genova Igor Magni – a partire da alcune scelte come quella sul reddito di cittadinanza o il mancato intervento sul cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che potrebbe metterli in condizione di avere qualche soldo subito spendibile. Lo stesso vale per la reintroduzione dei voucher che andranno a incrementare il lavoro nero e grigio e non risolvono la questione della precarietà estrema”.

Per Magni la manovra “Non fa niente per i pensionati né per gli investimenti sull’industria. E non dà alcun tipo di agevolazione per chi vive del proprio mestiere mentre si va avanti ad aiutare chi sta già bene e chi ha già le risorse per andare avanti”.

Per il segretario della Uil Liguria Massimo Ghini: “A rimetterci sono soprattutto i pensionati che in sette giorni si sono visti togliere quello che prima gli ha promesso sulla perequazione. Hanno ridotto ulteriormente la platea di persone coinvolte e nello stesso tempo stanno facendo spostamenti con una coperta corta che non risolve i problemi ma anzi scontenta tutti”. Per Ghini “C’è bisogno di dare risposte a chi in questi mesi ha sofferto e continua a soffrire e questa Finanziare queste risposte non le sta dando”.

Il corteo è partito dalla stazione Principe per attraversare via Balbi, piazza della Nunziata, largo Zecca, piazza Corvetto, via XII ottobre, via Vernazza, piazza De Ferrari, via Roma e arrivare davanti alla Prefettura in largo Eros Lanfranco per i comizi finali.