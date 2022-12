Sciopero generale dei sindacati di base: disagi per trasporti, scuola e sanità

Liguria. Dai trasporti, alla scuola, passando per la sanità: domani, venerdì 2 dicembre, è previsto uno sciopero nazionale generale e intercategoriale unitario che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati. Nel savonese, ad esempio, era già stato programmato lo sciopero del Tpl, con corteo e presidio sotto la Provincia.

L’agitazione è stata indetta dalle sigle del sindacalismo di base (Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e USI (Unione Sindacale Italiana) per protestare contro le scelte del governo Meloni che, in continuità con Draghi, destina risorse del tutto insufficienti per alleviare gli effetti drammatici che l’inflazione e l’economia di guerra producono sui salari, sulle pensioni e sulle condizioni di vita dei ceti popolari.

La mobilitazione è stata indetta per richiedere il rinnovo dei contratti e l’adeguamento automatico dei salari al costo della vita “con recupero dell’inflazione reale”, l’introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora, interventi per congelare e calmierare gli aumenti del costo di energia e dei beni primari e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Sono previste manifestazioni regionali e provinciali e presidi nelle varie città.

Lo sciopero avrà orari e modalità differenziate da località a località e a seconda dei diversi settori. Per i lavoratori delle autostrade, ad esempio, lo sciopero inizia alle 22 di giovedì 1 dicembre e terminerà 24 ore dopo.

Anche i lavoratori delle ferrovie si fermano dalle 21 di giovedì 1 dicembre e proseguiranno fino alle 21 di venerdì 2. I lavoratori del comparto aereo e di quello marittimo potranno fermarsi per tutta la giornata (allo sciopero nazionale annunciato si aggiunge l’agitazione già prevista dei dipendenti Vueling contro gli esuberi annunciati dall’azienda). Attenzione quindi a possibili scioperi dei voli.

i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni: “Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia” in occasione dello sciopero, dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2. Lo rende noto Fs, aggiungendo che “saranno garantiti” anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Nel resto della giornata, Trenitalia “si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti”, con possibili modifiche al programma del trasporto ferroviario.

“Le rivendicazioni avanzate dai sindacati – sottolineano da Rifondazione Comunista Liguria – sono le stesse che anche noi sosteniamo da tempo per contrastare inflazione e perdita di potere d’acquisto: aumenti generalizzati dei salari e ripristino di un meccanismo di recupero automatico dell’inflazione; introduzione di un salario minimo legale; cancellazione degli aumenti delle bollette; calmieramento dei prezzi dei beni di prima necessità. Si potrebbe fare prendendo le risorse da: tassa completa di tutti gli extraprofitti, riduzione delle spese militari, lotta vera all’evasione fiscale, tassazione delle grandi ricchezze”.

Il giorno dopo, sabato 3 dicembre le sigle dei maggiori sindacati di base, tra cui USB, Sicobas, Cub e Sgb, con lo slogan “Giù le armi, sui salari”, condurranno la protesta per chiedere il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a disoccupati e sottoccupati. “Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati”.