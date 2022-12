Sciopero generale Cgil e Uil per il 16 dicembre: disagi al trasporto pubblico locale

Savona. Interesserà anche il trasporto pubblico locale lo sciopero nazionale proclamato dalle segreterie confederali di Cgil e Uil contro la legge Finanziaria del governo in programma per il prossimo 16 dicembre, per tutta la giornata, secondo modalità stabilite a livello regionale.

Previsti disagi al servizio di TPL Linea nella provincia di Savona, con possibili limitazioni e cancellazioni delle corse ordinarie, a seconda di quella che sarà l’adesione allo sciopero da parte del personale dell’azienda di trasporto savonese.

Ecco forme e modalità dello sciopero secondo l’avviso diramato all’utenza e ai viaggiatori: da inizio servizio alle ore 5.00; dalle 8.30 alle 17.30; dalle ore 20.00 a fine servizio.

Durante l’astensione dal lavoro saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili).

“TPL Linea si scusa per i possibili disservizi e disagi causati dallo sciopero”.